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25 декабря, 22:37

«Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк», Эмбиид и Харден набрали 64 очка на двоих

Руслан Минаев
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«Филадельфия» в гостях обыграла «Нью-Йорк» в рождественском матче регулярного чемпионата НБА — 119:112.

В составе «Севенти сиксерс» 35 очков на счету центрового Джоэла Эмбиида. Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 29 очков и сделал 13 результативных передач.

У «Нью-Йорка» 35 очков на счету Джулиуса Рэндла.

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«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 112:119 (37:25, 26:35, 33:35, 16:24)

25 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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