Форвард «Милуоки» Миддлтон пропустит рождественский матч с «Бостоном»

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон не сможет сыграть в матче регулярного чемпионата против «Бостона», сообщает журналист Джамал Коллер со ссылкой на главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера.

31-летний американец все еще не восстановился от травмы колена, из-за которой он пропустил четыре предыдущих встречи команды.

В сезоне-2022/23 Миддлтон принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 11,1 очка, 2,6 подбора и 4,4 передачи за игру.

Матч «Бостон» — «Милуоки» состоится сегодня, 26 декабря и начнется в 1.00 (мск).