«Даллас» переиграл «Нью-Йорк». Дончич оформил дабл-дабл

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«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:108. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 39 очков и 11 передач.

В другой встрече «Кливленд» переиграл «Бруклин» — 118:95. Форварды «Кавальерс» Эван Мобли и Джарретт Аллен оформили дабл-даблы.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Кливленд» — 95:118 (21:32, 30:27, 18:31, 26:28)

Б: Бриджес (26), Томас (17), Уотфорд (15).

К: Митчелл (27), Гарлэнд (14), Э. Мобли (14 + 12 подборов), Аллен (14 + 10 подборов), Ньянг (13).

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 108:122 (22:28, 26:31, 23:28, 37:35)

Н: Дивинченцо (36), Харт (23 + 10 подборов + 12 передач), Макбрайд (21), Ачиува (13 + 16 подборов).

Д: Дончич (39 + 11 передач), Хардуэй (19), Д. Джонс (18), Ирвинг (16), Грин (15).