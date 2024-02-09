42 очка Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Индиану»
«Индиана» на своем паркете проиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:131.
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«Индиана» — «Голден Стэйт» — 109:131 (34:45, 24:25, 18:25, 33:36)
И: Сиакам (16), Тернер (15), Смит (14), Несмит (13), Матурин (11).
Г: Карри (42), Куминга (18), Сантос (13), Уиггинс (11), Шарич (11).
«Орландо» — «Сан-Антонио» — 127:111 (23:20, 38:24, 37:41, 29:26)
О: Ф. Вагнер (34), Саггс (17), Банкеро (16), Энтони (12), М. Вагнер (11).
С: Васселл (30), Вембаньяма (15), Коллинз (12), К. Джонсон (12).
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