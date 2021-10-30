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«Торонто» переиграл «Орландо», «Майами» выиграл у «Шарлотт»

05:16

«Торонто» обыграл «Орландо» (110:109) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Майами» переиграл «Шарлотт» (114:99), «Бруклин» выиграл у «Индианы» (105:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Орландо» — 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31)

Т: Барнс (21), Трент (19), Ванвлит (19).

О: Энтони (24), Саггс (21), Картер (17 + 12 подборов).

«Бруклин» — «Индиана» — 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24)

Б: Харден (29), Дюрант (22 + 11 подборов), Олдридж (21).

И: Крэйг (28 + 11 подборов), Дуарте (19), Сабонис (16).

«Майами» — «Шарлотт» — 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24)

М: Батлер (32 + 10 подборов), Адебайо (26 + 19 подборов), Хирро (26).

Ш: Хэйворд (23), Бриджес (22), Убре (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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