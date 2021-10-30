«Торонто» переиграл «Орландо», «Майами» выиграл у «Шарлотт»
«Торонто» обыграл «Орландо» (110:109) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Майами» переиграл «Шарлотт» (114:99), «Бруклин» выиграл у «Индианы» (105:98).
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Орландо» — 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31)
Т: Барнс (21), Трент (19), Ванвлит (19).
О: Энтони (24), Саггс (21), Картер (17 + 12 подборов).
«Бруклин» — «Индиана» — 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24)
Б: Харден (29), Дюрант (22 + 11 подборов), Олдридж (21).
И: Крэйг (28 + 11 подборов), Дуарте (19), Сабонис (16).
«Майами» — «Шарлотт» — 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24)
М: Батлер (32 + 10 подборов), Адебайо (26 + 19 подборов), Хирро (26).
Ш: Хэйворд (23), Бриджес (22), Убре (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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