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«Нью-Орлеан» проведет собеседования с двумя претендентами на пост главного тренера

21:18
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«Нью-Орлеан» получил разрешение на собеседования с ассистентом главного тренера «Бруклина» Жаком Воном и ассистентом «Милуоки» Чарльзом Ли, сообщает The Athletic.

«Пеликанс» ищут замену Стэну Ван Ганди, который был отправлен в отставку сразу по окончании сезона. Согласно сообщению инсайдера The Athletic Сэма Эмика, Ван Ганди не всегда ладил с игроками по ходу первого для себя сезона во главе команды.

«Пеликанс» выдали результат 31-41 и не попали в плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора
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