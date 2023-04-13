«Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан» в плей-ин НБА

«Оклахома» на выезде обыграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:118.

Атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 32 очка.

Теперь «Тандер» сыграют против «Миннесоты» за выход в плей-офф.

НБА

Плей-ин

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 118:123 (29:32, 34:25, 24:39, 31:27)

Н: Ингрэм (30), Мерфи (21), Джонс (20), Валанчюнас (16).

О: Гилджес-Александер (32), Гидди (31 + 10 передач), Дорт (27).