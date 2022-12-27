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«Нью-Орлеан» обыграл «Индиану», «Чикаго» проиграл «Хьюстону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В ночь на 27 декабря состоялись матчи регулярного чемпионата НБА.

«Чикаго» проиграл «Хьюстону» (118:133), «Нью-Орлеан» обыграл «Индиану» (113:93), «Сан-Антонио» одолел «Юту» (126:122), а «Шарлотт» уступил «Портленду» (113:124).

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«Чикаго» — «Хьюстон» — 118:133 (26:36, 39:28, 24:35, 29:34)
27 декабря. Чикаго. «United Center».

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 113:93 (24:18, 33:20, 33:24, 23:31)
27 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Сан-Антонио» — «Юта» — 126:122 (31:26, 32:30, 33:26, 30:40)
27 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».

«Портленд» — «Шарлотт» — 124:113 (30:34, 31:33, 40:28, 23:18)
27 декабря. Портленд. «Moda Center».

БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс
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