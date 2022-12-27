«Майами» обыграл «Миннесоту», у Райда дабл-дабл

«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Миннесоту» со счетом 113:110.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 29 очков. У его партнера Наза Райда 21 очко и 11 подборов.

После этого матча «Майами» с 17 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 16 победами — на 11-й строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Миннесота» — 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24)

«Детройт» — «ЛА Клипперс» — 131:142 ОТ (36:31, 25:35, 39:30, 28:32, 3:14)

«Кливленд» — «Бруклин» — 117:125 (22:34, 27:31, 30:26, 38:34)

27 декабря.