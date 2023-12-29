Никола Йокич повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».
Серб сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, а также сделав 14 подборов и 10 передач.
Йокич стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, ни разу не промахнувшись с игры. Баскетболист выполнил 11 бросков за матч и все они оказались точными.
В сезоне-2022/23 Йокич стал чемпионом НБА и получил награду самому ценному игроку лиги.
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