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Сегодня, 07:57

Никола Йокич повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Центровой «Денвера» Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».

Серб сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, а также сделав 14 подборов и 10 передач.

Йокич стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, ни разу не промахнувшись с игры. Баскетболист выполнил 11 бросков за матч и все они оказались точными.

В сезоне-2022/23 Йокич стал чемпионом НБА и получил награду самому ценному игроку лиги.

БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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