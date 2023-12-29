Никола Йокич повторил уникальный рекорд Уилта Чемберлена в НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса».

Серб сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, а также сделав 14 подборов и 10 передач.

Йокич стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, ни разу не промахнувшись с игры. Баскетболист выполнил 11 бросков за матч и все они оказались точными.

В сезоне-2022/23 Йокич стал чемпионом НБА и получил награду самому ценному игроку лиги.