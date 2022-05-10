Йокич второй год подряд признается лучшим баскетболистом мира. В чем его секрет?

Центровой «Денвера» стал первым игроком в истории НБА, набравшим 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за сезон.

Никола Йокич провел еще один выдающийся сезон. В отсутствии других лидеров «Денвера» — Майкла Портера и Джамала Мюррея — он практически в одиночку смог вывести команду в плей-офф с шестого места Западной конференции (за бортом топ-8 остались напичканные звездами «Клипперс» и «Лейкерс», «Сан-Антонио» Грегга Поповича). Да, в первом раунде «Наггетс» практически без борьбы уступили вернувшимся на чемпионский уровень «Голден Стэйт» (1:4), но приз MVP дается за регулярный сезон (официально об этом объявят на этой неделе). А его Йокич провел круче всех и тут ни у кого не должно возникнуть никаких сомнений.

Никола смог превзойти многие свои статистические показатели великого прошлого сезона. Улучшил процент средних бросков — 65,2% (60,6%), передач — 8,3 (7,9), больше подбирал — 13,7 (10,8), перехватывал — 1,5 (1,3), накрывал — 0,9 блок-шота (0,7) и набирал очков — 27,1 (26,4). К тому же Йокич стал первым игроком в истории НБА, набравшим 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за сезон. Это доказывает, что даже действующий MVP способен прогрессировать.

Символ перемен

В тройке претендентов на награду MVP также были Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»). Многие в этой гонке отдавали преимущество новичку сборной Франции, за которую Эмбиид сыграет на Олимпиаде-2024 в Париже. Но по статистике Йокич превосходит лидеры «76-х» по всем основным показателям, кроме набранных очков (30,6/27,1).

«Если смотреть баскетбол, то Эмбиид — MVP. Аналитики — Йокич MVP. Я рад, что во время голосования доверился тому, что вижу своими глазами», — написал в твиттере бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс.

Действительно стиль Йокича — это нетолерантный яркий пример белых долговязых парней, которые предпочтут надежный лэй-ап роскошному данку, эффективный ассист остроумной передаче из-за спины. Никола делает уличный вид спорта игрой интеллектуалов. Это не продается и не приносит миллионов просмотров на YouTube.

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри и Никола Йокич. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

Если вспомнить историю, то в НБА всегда находились люди, которые кардинально меняли баскетбол. Уникальная игра в защите от Билла Рассела заставила НБА «уйти» от кольца (тренеры многих команд перешли к тому, чтобы атаковать с дистанции и не попадать под «бутерброд Рассела», в итоге это привело к введению трехочковой зоны). Мощь Джо Майкана заставляла Лигу увеличить трехсекундную зону с 1,8 до 3,6 метра. Дуэт Джона Стоктона и Карла Мэлоуна заставил весь мир искать новые способы защиты против пик-н-ролла. Майкл Джордан заставил всех сдваиваться и даже страиваться на одном игроке. Йокич же сочетает все функции, которые возможны на баскетбольной площадке. Он способен сыграть от первого до пятого номера и везде быть эффективным (серб делает практически столько же передач, как и лучший разыгрывающий НБА Крис Пол). Современное НБА стремится к универсализму, и Йокич — символ этих перемен.

По пути Данкана

Эмбиид — суперталант, но в его фигуре нет такого масштаба. Пример же Йокича показывает, что звезде НБА нет необходимости наращивать мышцы, съедая ведра протеина, не обязательно экстравысоко прыгать или обладать сумасшедшей скоростью. А нужно с утра до вечера тренировать фундаментальные умения, знать, куда бежать, и принимать верные решения в сложных эпизодах. Последним таким игроком был Тим Данкан, которого не зря называли Big Fundamental.

Никола Йокич. Фото USA Today Sports

Правда, у любимого игрока Поповича было пять чемпионских титулов. Йокич пока очень далек от Кубка Ларри О'Брайан (лучший результат — финал Запада в сезоне-2019/20 вчистую проигранный «Лейкерс»), зато у него уже два приза MVP. Он станет всего 15-м игроком в истории лиги, который становился MVP больше одного раза.

Еще одна важная цифра. Четвертый год подряд самым ценным игроком признают не представителя США. Такого еще никогда не было в истории. С 2005 по 2007 году MVP становились канадец Стив Нэш (дважды) и немец Дирк Новицки. После этого 11 лет награда доставалась исключительно американцам (четыре раза Леброну Джеймсу, дважды Стефану Карри, Коби Брайанту, Деррику Роузу, Кевину Дюранту, Расселу Уэстбруку и Джеймсу Хардену). Сейчас наступило время Йокича, Адетокумбо, Эмбиида. Где-то рядом и Лука Дончич.