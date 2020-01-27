Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался по поводу гибели легенды НБА Коби Брайанта. Частный вертолет 41-летнего баскетболиста потерпел крушение.

— Я видел сообщения в социальных сетях в перерыве матча, — приводит слова Неймара Canal Plus. — Это время огромной грусти в мире спорта, не только для фанатов баскетбола. Я знал его. Это празднование гола было для него. Надеюсь, он покоится с миром.

Звезда НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Подробности