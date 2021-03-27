Невестка и три племянника игрока «Бостона» погибли в автомобильной аварии

Форвард «Хьюстона» Дэньюэл Хауз потерял четырех членов семьи в результате автомобильной аварии, которая произошла 14 марта, сообщает TMZ.

Невестка и три племянника баскетболиста погибли из-за пьяного водителя, который врезался в их автомобиль. Порша Бранч, жена брата Дэньюэла, и ее 7-летний сын Дрейк Хауз погибли на месте аварии. 2-летний Мессайя и 5-летний Кинг позже скончались в больнице.

Хауз пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты», чтобы присутствовать на поминальной службе.

По данным шерифа округа Харрис, черный ящик, извлеченный из автомобиля, показал, что пьяный водитель ехал со скоростью 185 км в час за две секунды до того, как врезался в автомобиль Бранч.