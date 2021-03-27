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Демаркус Казинс продал особняк в Лас-Вегасе за 7,5 миллиона долларов

23:31
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Бывший центровой «Хьюстона» Демаркус Казинс, который в настоящий момент является свободным агентом, продал свой особняк в Лас-Вегасе за 7,5 миллиона долларов, сообщает TMZ.

В доме есть домашний кинотеатр, баскетбольная площадка, большой бассейн и водная горка. В особняке также есть 12 ванных комнат, 10 спален, спортивная медиа-комната и множество других объектов.

Казинс приобрел этот дом в 2017 году за 6,5 миллиона.

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