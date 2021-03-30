НБА, результаты матчей 30 марта

30 марта в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Вашингтон» на своей площадке оказался сильнее «Индианы» (132:124), 35 очков в составе «столичных» набрал Рассел Уэстбрук.

«Бостон» дома потерпел поражение от «Нью-Орлеана» (109:115), несмотря на 34 очка легкого форварда «кельтов» Джейсона Тейтума.

«Бруклин» в нервной концовке смог удержать преимущество в игре с «Миннесотой» (112:107), 38 очков у хозяев набрал Джеймс Харден.

«Майами» одержали очередную выездную победу во встрече с «Нью-Йорком» (88:98) благодаря 27 очкам Джеймса Батлера.

«Детройт» в результативной матче перебросал «Торонто» (118:104), 22 очка у канадцев набрал Фрэнк Ванвлит.

«Даллас» на выезде разгромил «Оклахому» (127:106), 25 очков у «Маверикс» набрал словенец Лука Дончич.

«Хьюстон» дома не смог додавить «Мемфис» (120:110), 30 очков у победителей набрал литовский центровой Йонас Валанчюнас.

«Сан-Антонио» не справился с «Сакраменто» (132:115), Деарон Фокс из «Кингз» записал в свой актив 24 очка.

НБА. Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Индиана» — 132:124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)

30 марта.

«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)

30 марта.

«Бруклин» — «Миннесота» — 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30)

30 марта.

«Нью-Йорк» — «Майами» — 88:98 (16:21, 27:15, 21:39, 24:23)

30 марта.

«Детройт» — «Торонто» — 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)

30 марта.

«Оклахома» — «Даллас» — 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)

30 марта.

«Хьюстон» — «Мемфис» — 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)

30 марта.

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 115:132 (31:27, 29:41, 31:29, 24:35)

30 марта.

«Юта» — «Кливленд» — 114:75 (27:18, 26:16, 37:21, 24:20)

30 марта.