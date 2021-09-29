Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Бен Симмонс готов бойкотировать сезон, если «Филадельфия» его не обменяет

16:38
Бен Симмонс. Фото Instagram
Бен Симмонс. Фото Instagram
Теги:

Лидер «Филадельфии» готов пойти на крайние меры и бойкотировать предстоящий сезон, пишет журналист ESPN Рамона Шелберн.

25-летний разыгрывающий требует обменять его в другой клуб, так как разочарован в отношении со стороны одноклубников и руководства после неудачного плей-офф-2021.

Австралиец не прибыл в предсезонный тренировочный лагерь, открыто заявив о бойкоте представителям СМИ и своим одноклубникам. Теперь он намерен пропускать все матчи сезона-2021/22, пока не будет обменян, несмотря на угрозу потери зарплаты.

В действующем максимальном контракте Симмонса с «Филадельфией» еще четыре года и 140 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
Вернидуб не считает, что «Шериф» совершил что-то экстраординарное
«Я футболист, а не политик, и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд