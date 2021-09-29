Бен Симмонс готов бойкотировать сезон, если «Филадельфия» его не обменяет
Лидер «Филадельфии» готов пойти на крайние меры и бойкотировать предстоящий сезон, пишет журналист ESPN Рамона Шелберн.
25-летний разыгрывающий требует обменять его в другой клуб, так как разочарован в отношении со стороны одноклубников и руководства после неудачного плей-офф-2021.
Австралиец не прибыл в предсезонный тренировочный лагерь, открыто заявив о бойкоте представителям СМИ и своим одноклубникам. Теперь он намерен пропускать все матчи сезона-2021/22, пока не будет обменян, несмотря на угрозу потери зарплаты.
В действующем максимальном контракте Симмонса с «Филадельфией» еще четыре года и 140 миллионов долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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