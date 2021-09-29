Бен Симмонс готов бойкотировать сезон, если «Филадельфия» его не обменяет

Лидер «Филадельфии» готов пойти на крайние меры и бойкотировать предстоящий сезон, пишет журналист ESPN Рамона Шелберн.

25-летний разыгрывающий требует обменять его в другой клуб, так как разочарован в отношении со стороны одноклубников и руководства после неудачного плей-офф-2021.

Австралиец не прибыл в предсезонный тренировочный лагерь, открыто заявив о бойкоте представителям СМИ и своим одноклубникам. Теперь он намерен пропускать все матчи сезона-2021/22, пока не будет обменян, несмотря на угрозу потери зарплаты.

В действующем максимальном контракте Симмонса с «Филадельфией» еще четыре года и 140 миллионов долларов.