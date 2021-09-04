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НБА откроет академию в Таджикистане

05:52

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует учредить в Таджикистане академию баскетбола. Об этом рассказал менеджер НБА Макс Вильсон на встрече с Генсеком национального олимпийского комитета Таджикистана Мухаммадшо Абдуллозода.

Как сообщает пресс-служба НОК Таджикистана, Вильсон прилетел в Душанбе для изучения потенциала таджикского баскетбола и налаживания двухстороннего сотрудничества.

Кроме того, НБА готова помогать в подготовке баскетболистов Таджакистана к Азиатским играм 2022 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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