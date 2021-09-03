Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Смит будет тренироваться с «Портлендом»

04:23
Теги:

Разыгрывающий защитник Деннис Смит присоединится к тренировочному лагерю «Портленда». Как сообщает В Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски, 23-летний американец намерен побороться за место в составе.

Игрок заключил с клубом контракт, предусматривающий участие в тренировочном лагере. К тренировкам с командой он приступит 28 сентября.

В прошлом сезоне Смит выступал за «Нью-Йорк» и «Детройт». Он сыграл в 23 матчах НБА, набирая в среднем по 6,7 очка, 2,4 подбора и 3,3 передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности
Секс при беременности: можно или нельзя, позы, контрацепция
Сердцеедка из Иркутска развела ухажеров на 1,5 миллиона рублей
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд