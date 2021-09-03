Смит будет тренироваться с «Портлендом»
Разыгрывающий защитник Деннис Смит присоединится к тренировочному лагерю «Портленда». Как сообщает В Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски, 23-летний американец намерен побороться за место в составе.
Игрок заключил с клубом контракт, предусматривающий участие в тренировочном лагере. К тренировкам с командой он приступит 28 сентября.
В прошлом сезоне Смит выступал за «Нью-Йорк» и «Детройт». Он сыграл в 23 матчах НБА, набирая в среднем по 6,7 очка, 2,4 подбора и 3,3 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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