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«Лейкерс» подпишут Деандре Джордана

06:49
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Центровой Деандре Джордан в это межсезонье перейдет в «Лейкерс», утверждает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания. 33-летний американец подпишет однолетний контракт на 2,6 миллиона долларов.

Перед переходом в клуб из Лос-Анджелеса Джордан попадет на рынок отказов, так как «Детройт» выкупит его двухлетний контракт на 20 миллионов долларов. «Пистонс» игрок достался на этой неделе в результате обмена с «Бруклином».

В прошлом сезоне Джордан сыграл в 57 матчах, набирая в среднем по 7,5 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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