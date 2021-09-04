«Лейкерс» подпишут Деандре Джордана
Центровой Деандре Джордан в это межсезонье перейдет в «Лейкерс», утверждает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания. 33-летний американец подпишет однолетний контракт на 2,6 миллиона долларов.
Перед переходом в клуб из Лос-Анджелеса Джордан попадет на рынок отказов, так как «Детройт» выкупит его двухлетний контракт на 20 миллионов долларов. «Пистонс» игрок достался на этой неделе в результате обмена с «Бруклином».
В прошлом сезоне Джордан сыграл в 57 матчах, набирая в среднем по 7,5 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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