НБА обязала клубы исполнять гимн США перед каждым матчем

Гимн США будет исполняться перед всеми матчами чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, говорится в заявлении на сайте НБА.

Директор по коммуникациям НБА Майк Басс сообщил, что все клубы лиги должны будут включать гимн перед началом своих домашних игр.

Ранее СМИ сообщали, что владелец «Далласа» Марк Кьюбан принял решение, что перед домашними играми принадлежащей ему команды в новом сезоне национальный гимн играться не будет.

По информации близкого к Кьюбану источника, Марк считает, что гимн США не представляет любовь к своей стране всех слоев населения, поэтому использование гимна неуместно для клуба.