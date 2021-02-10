Президент по баскетбольным операциям «Торонто» был оправдан по делу о нападении на полицейского

Президент по баскетбольным операциям «Торонто» Масаи Уджири был оправдан по делу о нападении на полицейского в финале 2019 года, сообщает ESPN.

В 2019 году оклендский полицейский подал в суд на Уджири по обвинению в нападении после победы «Рэпторз» в финальной серии плей-офф над «Голден Стэйт» (4-2).

После 6-го матча, в котором «Торонто» завоевал чемпионский титул, у Уджири возник конфликт с правоохранителями. Уджири направился на площадку сразу после сирены. Не увидев у него аккредитации, полицейский закрыл проход Уджири.

Полицейский Алан Стрикленд утверждал, что Уджири ударил его кулаком в лицо и грудь. Позже юристы обвиняемого опубликовали видео, на котором видно, как полицейский как минимум дважды толкает Уджири в грудь.