НБА исключила контракт Мозгова из зарплатной ведомости «Орландо»

НБА списала контракт россиянина Тимофея Мозгова из зарплатной ведомости «Орландо», сообщает The Athletic. Сумма соглашения россиянина составляла 16,5 миллиона долларов. «Мэджик» получили возможность списать контракт благодаря заявлению Мозгова о прекращении карьеру в НБА из-за травмы.

В 2016 году Мозгов подписал контракт с «Лейкерс» на 64 миллиона. После этого он был обменян в «Бруклин», «Шарлотт» и «Орландо». Сейчас Мозгов выступает за «Химки», но из-за травмы еще ни разу не вышел на площадку в составе подмосковного клуба.