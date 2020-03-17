НБА хочет возобновить сезон летом и собирает информацию о доступности арен

НБА рассматривает вариант с возобновлением сезона и проведением игр в летний период, сообщает инсайдер New York Times Марк Стайн.

— НБА начала собирать информацию о доступности арен до конца августа, — сообщает Стайн. — Лига интересуется как аренами основных команд, так и стадионами команд из Лиги развития, а также тренировочными площадками. Лига надеется возобновить сезон и провести матчи в летний период.

The NBA has begun collecting data on available arena dates at G League buildings and practice facilities through the end of August -- as well as teams' regular arenas -- as it holds of hope of resuming the 2019-20 season, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) March 16, 2020



Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у одноклубника Гобера, защитника «Джаз» Донована Митчелла, а также у центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список