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НБА хочет возобновить сезон летом и собирает информацию о доступности арен

12:51
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НБА рассматривает вариант с возобновлением сезона и проведением игр в летний период, сообщает инсайдер New York Times Марк Стайн.

— НБА начала собирать информацию о доступности арен до конца августа, — сообщает Стайн. — Лига интересуется как аренами основных команд, так и стадионами команд из Лиги развития, а также тренировочными площадками. Лига надеется возобновить сезон и провести матчи в летний период.


Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у одноклубника Гобера, защитника «Джаз» Донована Митчелла, а также у центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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