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Нанн и Монк стали игроками «Лейкерс»

01:19
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Защитники Кендрик Нанн и Малик Монк стали игроками «Лейкерс», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Контракт 25-летнего Нанна рассчитан на два года. За это время он заработает 10 миллионов долларов. Соглашение предусматривает опцию игрока на второй год. О деталях контракта 23-летнего Монка информации пока нет.

Монк в прошлом сезоне выступал за «Шарлотт». В его активе 42 матча в регулярном чемпионате НБА. Средние показатели — 11,7 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи.

Нанн ранее был игроком «Майами». Его средние показатели за 56 матчей регулярного чемпионата — 14,6 очка, 3,2 подбора и 2,6 передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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