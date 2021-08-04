Нанн и Монк стали игроками «Лейкерс»
Защитники Кендрик Нанн и Малик Монк стали игроками «Лейкерс», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
Контракт 25-летнего Нанна рассчитан на два года. За это время он заработает 10 миллионов долларов. Соглашение предусматривает опцию игрока на второй год. О деталях контракта 23-летнего Монка информации пока нет.
Монк в прошлом сезоне выступал за «Шарлотт». В его активе 42 матча в регулярном чемпионате НБА. Средние показатели — 11,7 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи.
Нанн ранее был игроком «Майами». Его средние показатели за 56 матчей регулярного чемпионата — 14,6 очка, 3,2 подбора и 2,6 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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