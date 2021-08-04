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Нанн продолжит карьеру в «Лейкерс»

02:28
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Разыгрывающий защитник «Майами» Кендрик Нанн, ставший неограниченно свободным агентом, продолжит карьеру в «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса согласовал с 25-летним американцем двухлетний контракт на 10 миллионов долларов.

Как сообщает ESPN, в контракте также будет прописана опция игрока на второй год. Баскетболист отклонил предложения от «Нью-Йорка» и других клубов.

В прошлом сезоне Нанн сыграл в 59 матчах, набирая в среднем по 14,6 очка, 3,2 подбора, 2,6 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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