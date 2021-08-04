Нанн продолжит карьеру в «Лейкерс»
Разыгрывающий защитник «Майами» Кендрик Нанн, ставший неограниченно свободным агентом, продолжит карьеру в «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса согласовал с 25-летним американцем двухлетний контракт на 10 миллионов долларов.
Как сообщает ESPN, в контракте также будет прописана опция игрока на второй год. Баскетболист отклонил предложения от «Нью-Йорка» и других клубов.
В прошлом сезоне Нанн сыграл в 59 матчах, набирая в среднем по 14,6 очка, 3,2 подбора, 2,6 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю