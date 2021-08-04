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Стефен Карри продлит контракт с «Голден Стэйт» и заработает 215 миллионов долларов за четыре года

00:32
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Защитник Стефен Карри договорился о продлении контракта с «Голден Стэйт», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Контракт рассчитан на четыре года. За это время баскетболист заработает 215 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне 33-летний разыгрывающий набирал в среднем по 32,0 очка, 5,8 передачи, 5,5 подбора и 1,2 перехвата, а также занял третье место в голосовании за титул MVP.

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Евгений Петров все материалы автора

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