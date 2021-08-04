Стефен Карри продлит контракт с «Голден Стэйт» и заработает 215 миллионов долларов за четыре года
Защитник Стефен Карри договорился о продлении контракта с «Голден Стэйт», сообщает в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
Контракт рассчитан на четыре года. За это время баскетболист заработает 215 миллионов долларов.
В прошедшем сезоне 33-летний разыгрывающий набирал в среднем по 32,0 очка, 5,8 передачи, 5,5 подбора и 1,2 перехвата, а также занял третье место в голосовании за титул MVP.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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