«Мы всегда будем тебя помнить». Дирк Новицки почти память Коби Брайанта
10:53
Известный баскетболист Дирк Новицки отреагировал на новости о гибели в авиакатастрофе легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
— Это страшный удар, — написал Новицки в Twitter. — Никогда не забуду, как возвращался домой после игр, чтобы увидеть, как ты доминируешь на площадке. Ты стольких вдохновил по всему миру, в том числе и меня.
Нам всем будет тебя не хватать.
Мы всегда будем тебя помнить.
Мы всегда будем тебя любить.
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