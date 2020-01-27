«Мы всегда будем тебя помнить». Дирк Новицки почти память Коби Брайанта

Известный баскетболист Дирк Новицки отреагировал на новости о гибели в авиакатастрофе легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

— Это страшный удар, — написал Новицки в Twitter. — Никогда не забуду, как возвращался домой после игр, чтобы увидеть, как ты доминируешь на площадке. Ты стольких вдохновил по всему миру, в том числе и меня.

Нам всем будет тебя не хватать.

Мы всегда будем тебя помнить.

Мы всегда будем тебя любить.

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