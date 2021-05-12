Драфт-комбайн пройдет в Чикаго в июне

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) проведет драфт-комбайн в Чикаго с 21 по 27 июня, сообщил в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Мероприятие пройдет на двух площадках: «Винтраст Арена» и в отеле «Марриотт Маркис». Будут организованы собеседования с командами, двусторонки, бросковые тренировки, тесты на силу и ловкость.

Сам драфт НБА в этом году состоится 29 июля.

Напомним, в прошлом году комбайн проходил в отдельные этапы из-за пандемии коронавируса.