«Сакраменто» уступил «Миннесоте», «Финикс» обыграл «Сан-Антонио» в овертайме
«Миннесота» обыграла «Сакраменто» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 117:110.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 34 очка.
В параллельных встречах «Вашингтон» победил «Нью-Орлеан» (113:103), а «Сан-Антонио» уступил «Финиксу» (118:128 ОТ).
НБА
Регулярный сезон
«Миннесота» — «Сакраменто» — 117:110 (29:21, 28:38, 33:22, 27:29)
М: Эдвардс (34 + 10 подборов), Расселл (25), Макдэниэлс (15)
Сак: Фокс (29), Сабонис (23 + 10 подборов), Барнс, Монк (оба — 13)
«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 103:113 (30:32, 20:27, 24:29, 29:25)
Н: Макколлум (24), Ингрэм (22), Мерфи (10)
В: Гэффорд (21 + 12 подборов), Бил (16), Авдия (15)
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 128:118 ОТ (26:33, 22:22, 28:32, 34:23)
Сан: Джонсон (34), Сохан (30), Бэйтс-Диоп (14)
Ф: Пол (31 + 11 передач), Бриджес (25), Эйтон (23)