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Сегодня, 05:53

«Чикаго» выиграл у «Орландо», Дерозан и Лавин набрали по 32 очка

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Чикаго» победил «Орландо» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 128:109.

Самыми результативными игроками встречи стали защитники «Буллз» Зак Лавин и Демар Дерозан, они набрали по 32 очка.

В параллельных матчах «Детройт» уступил «Хьюстону» (114:117), а «Клипперс» выиграли у «Атланты» (120:113).

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Чикаго» — 109:128 (19:25, 28:35, 34:35, 28:33)

О: Вагнер (27), Энтони (21), Картер, Саггс (оба — 11)

Ч: Дерозан, Лавин (оба — 32), Вучевич (26 + 13 подборов)

«Детройт» — «Хьюстон» — 114:117 (37:27, 20:32, 29:24, 28:34)

Д: Беркс (21), Богданович (18), Айви (16)

Х: Гордон (24), Исон (16 + 10 подборов), Мартин (15 + 13 подборов)

«Атланта» — «Клипперс» — 113:120 (28:22, 25:36, 28:26, 32:36)

А: Янг (31 + 10 передач), Коллинз (16), Маррей (15)

К: Леонард (32), Джордж (23), Зубац (18)

БК Орландо Мэджик
БК Чикаго Буллз
Демар Дерозан
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