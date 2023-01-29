41 очко Леброна не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Бостоном»

«Лейкерс» проиграли «Бостону» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 121:125 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 41 очко. Всего у 38-летнего американца 38271 очко в карьере, ему осталось набрать 116 очков, чтобы повторить рекорд Карима Абдула-Джаббара, который является лучшим бомбардиром в истории НБА.

В параллельном матче «Даллас» уступил «Юте» — 100:108.

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Лейкерс» — 125:121 (28:27, 20:27, 33:27, 24:24, 20:16)

Б: Браун (37), Тэйтум (30 + 11 подборов), Брогдон (26)

Л: Джеймс (41), Дэвис (16 + 10 подборов), Беверли (15)

«Юта» — «Даллас» — 108:100 (34:23, 32:25, 18:28, 24:24)

Ю: Маркканен (29), Бизли (19), Кесслер (14 + 11 подборов)

Д: Динуидди (35), Буллок (19), Грин, Финни-Смит (оба — 11)