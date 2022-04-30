Адетокунбо признался, что не смотрит баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо признался, что не знает, как сыграл «Бостон» в первом раунде плей-офф. По его словам, он вообще не смотрит баскетбол.

«Я не смотрю баскетбол, поэтому не смотрел «Бостон». Я серьезно. Во время просмотра я слишком напрягаюсь. Я не могу смотреть баскетбол, поэтому не знаю, как они сыграли. Хотя знаю, что мы играем против «Селтикс», — сказал Адетокунбо на YouTube-канале House of Highlights.

Напомним, «Милуоки» переиграл «Чикаго» (4-1) и во втором раунде встретится с «Бостоном», который в первом раунде переиграл «Бруклин» (4-0).