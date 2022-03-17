«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», «Финикс» обыграл «Хьюстон»

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«Миннесота» обыграла «Лейкерс» (124:104) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Хьюстон» проиграл «Финиксу» (112:129), «Сан-Антонио» переиграл «Оклахому» (122:120).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Финикс» — 112:129 (31:35, 27:24, 24:36, 30:34)

Х: Грин (22), Портер (21), Шредер (17).

Ф: Букер (36), Бриджес (26), Эйтон (23 + 11 подборов), Крэйг (21 + 14 подборов).

«Миннесота» — «Лейкерс» — 124:104 (31:17, 36:29, 19:31, 38:27)

М: Таунс (30), Эдвардс (27), Беверли (18).

Л: Джеймс (19), Энтони (16), Уэстбрук (15).

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» — 122:120 (37:29, 31:27, 30:35, 24:29)

С: Мюррэй (26 + 12 передач), Джонсон (22), Уокер (20).

О: Гилджес-Александер (34), Бэйзли (25), Покушевски (16).