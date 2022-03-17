«Бруклин» проиграл «Далласу», «Нью-Йорк» переиграл «Портленд»

«Даллас» выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:111. В другой встрече «Нью-Йорк» обыграл «Портленд» — 128:98.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Даллас» — 111:113 (30:23, 31:35, 30:21, 20:34)

Б: Дюрант (23 + 10 передач), Драгич (21), Браун (17).

Д: Дончич (37), Динуидди (22), Брансон (18).

«Нью-Йорк» — «Портленд» — 128:98 (37:29, 29:26, 28:19, 34:24)

Н: Барретт (31), Рэндл (20), Куикли (18).

П: Харт (17), Уильямс (14), Данн (13).