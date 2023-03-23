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Сегодня, 05:38

Три дабл-дабла помогли «Милуоки» победить «Сан-Антонио»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:94. Сразу три игрока «Бакс» оформили дабл-даблы: Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон и Бобби Портис.

В других встречах «Филадельфия» на выезде переиграла «Чикаго» (116:91), «Мемфис» победил «Хьюстон» (130:125), «Миннесота» оказалась сильнее «Атланты» (125:124).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 91:116 (23:36, 25:40, 28:20, 15:20)

Ч: Уайт (19), Лавин (16), Досунму (14).

Ф: Мелтон (25), Макси (21), Харрис (21).

«Мемфис» — «Хьюстон» — 130:125 (37:34, 38:30, 26:32, 29:29)

М: Джарен Джексон (37 + 10 подборов), Бэйн (20), Морант (17).

Х: Грин (32), Мартин (31), Шенгюн (25), Смит (16).

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 130:94 (33:28, 33:23, 34:21, 30:22)

М: Я. Адетокунбо (31 + 14 подборов), Миддлтон (19 + 10 передач), Портис (19 + 10 подборов).

С: Васселл (16), Бэйтс-Диоп (14), Сохан (13), Коллинз (12), Мамукелашвили (12).

«Миннесота» — «Атланта» — 125:124 (39:40, 28:22, 27:35, 31:27)

М: Рид (26), Макдэниэлс (25), Таунс (22), Принс (15).

А: Янг (29), Коллинз (16), Хантер (16), Бей (16).

БК Атланта Хокс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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