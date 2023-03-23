Три дабл-дабла помогли «Милуоки» победить «Сан-Антонио»

«Милуоки» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:94. Сразу три игрока «Бакс» оформили дабл-даблы: Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон и Бобби Портис.

В других встречах «Филадельфия» на выезде переиграла «Чикаго» (116:91), «Мемфис» победил «Хьюстон» (130:125), «Миннесота» оказалась сильнее «Атланты» (125:124).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 91:116 (23:36, 25:40, 28:20, 15:20)

Ч: Уайт (19), Лавин (16), Досунму (14).

Ф: Мелтон (25), Макси (21), Харрис (21).

«Мемфис» — «Хьюстон» — 130:125 (37:34, 38:30, 26:32, 29:29)

М: Джарен Джексон (37 + 10 подборов), Бэйн (20), Морант (17).

Х: Грин (32), Мартин (31), Шенгюн (25), Смит (16).

«Милуоки» — «Сан-Антонио» — 130:94 (33:28, 33:23, 34:21, 30:22)

М: Я. Адетокунбо (31 + 14 подборов), Миддлтон (19 + 10 передач), Портис (19 + 10 подборов).

С: Васселл (16), Бэйтс-Диоп (14), Сохан (13), Коллинз (12), Мамукелашвили (12).

«Миннесота» — «Атланта» — 125:124 (39:40, 28:22, 27:35, 31:27)

М: Рид (26), Макдэниэлс (25), Таунс (22), Принс (15).

А: Янг (29), Коллинз (16), Хантер (16), Бей (16).