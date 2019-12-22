«Милуоки» разгромил «Нью-Йорк», «Клипперс» — «Сан-Антонио»
07:25
«Нью-Йорк» (7-23) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромно уступил «Милуоки» (26-4) — 102:123. Самым результативным игроком встречи стал защитник «оленей» Крис Миддлтон, набравший 23 очка.
В параллельной встрече «Клипперс» (22-9) на выезде разгромили «Сан-Антонио» (11-17) — 134:109.
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Регулярный сезон
«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 102:123 (23:37, 31:31, 16:27, 32:28)
22 декабря.
«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 109:134 (31:33, 30:39, 22:38, 26:24)
22 декабря.
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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