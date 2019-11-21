«Милуоки» продлил победную серию, обыграв «Атланту»

«Атланта» на своем паркете проиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (127:135). Для «Бакс» это пятая победа кряду.

В других встречах «Миннесота» дома уступила «Юте» (95:103), а «Чикаго»? выиграл у «Детройта» (109:89).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Милуоки» — 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

А: Хантер (27 + 11 подборов), Янг (25), Реддиш (17).

М: Адетокунбо (33 + 11 подборов), Бледсоу (28), Лопес (12).

«Миннесота» — «Юта» — 95:103 (19:26, 27:22, 22:25, 27:30)

М: Уиггинс (22), Таунс (14 + 12 подборов), Тиг (12).

Ю: Богданович (30), Митчелл (26), Конли (16).

«Чикаго» — «Детройт» — 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

Ч: Маркканен (24), Харрисон (15 + 11 подборов), Саторански (15).

Д: Роуз (18), Гриффин (16), Кеннард (14).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей