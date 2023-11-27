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«Милуоки» обыграл «Портленд», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд» со счетом 108:102.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка и сделавший 16 подборов. У защитника Дэмиана Лилларда 31 очко. В последней четверти «Бакс» отыграли 15 очков.

После этого матча «Милуоки» с 12 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Портленд» с 4 победами — на 13-й строчке Запада.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Портленд» — 108:102 (26:31, 26:37, 23:20, 33:14)

26 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum»

БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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