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Сегодня, 09:08

30 очков Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене одержал победу над «Далласом» в регулярном чемпионате НБА — 107:88.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Лука Дончич, набравший 30 очков, 3 подбора и 4 передачи. Лучшим у хозяев был Пол Джордж (25 очков, 9 подборов, 4 ассиста).

«Клипперс» после 15 игр занимает 11-е место в Западной конференции. «Даллас» идет пятым на «Западе» после 16 матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 107:88 (29:18, 27:27, 23:17, 28:26)

26 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Лука Дончич
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