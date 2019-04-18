"Милуоки" обыграл "Детройт" и увеличил преимущество в серии

"Милуоки" выиграл у "Детройта" (120:99) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии - 2-0.
В составе победителей самым результативным стал Эрик Бледсоу, который набрал 27 очков. У "Детройта" с 19 очками лучшим снайпером стал Люк Кеннард.
Следующая игра состоится 21 апреля.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Второй матч
"Милуоки" - "Детройт" – 120:99 (38:27, 20:32, 35:17, 27:23)
Счет в серии: 2-0
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https://www.sport-express.ru/basketball/nba/news/gibson-pokazal-sude-sredniy-palec-1504990/