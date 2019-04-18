"Милуоки" обыграл "Детройт" и увеличил преимущество в серии

"Милуоки" выиграл у "Детройта" (120:99) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии - 2-0.

В составе победителей самым результативным стал Эрик Бледсоу, который набрал 27 очков. У "Детройта" с 19 очками лучшим снайпером стал Люк Кеннард.

Следующая игра состоится 21 апреля.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

"Милуоки" - "Детройт" – 120:99 (38:27, 20:32, 35:17, 27:23)

Счет в серии: 2-0

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