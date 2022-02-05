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Сегодня, 18:54

«Милуоки» и Грег Монро договорились о подписании 10-дневного контракта

Анна Горшкова
Корреспондент

Центровой Грег Монро подпишет 10-дневный контракт с клубом НБА «Милуоки».

Как сообщает в Twitter журналист Майкл Скотто, у игрока было несколько предложений о соглашениях на 10 дней, прежде чем он выбрал «Бакс».

В сезоне НБА-2021/22 Монро провел три матча за «Миннесоту», в которых набрал 6,7 очка, 7,0 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру. Еще два матча баскетболист сыграл за «Вашингтон», наврав в них 4,0 очка, 5,0 подбора и 0,5 передачи.

Источник: https://twitter.com/MikeAScotto/status/1489958345347944452?s=20&t=I6Olv05hDAy33NHYomPaKA
БК Вашингтон Уизардс
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
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