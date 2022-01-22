«Милуоки» переиграл «Чикаго», «Сан-Антонио» проиграл «Бруклину»

«Сан-Антонио» проиграл «Бруклину» (102:117) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи в составе «Бакс» стал разыгрывающий защитник Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.

В другой встречи «Сан-Антонио» проиграл «Бруклину» (102:117), несмотря на трипл-дабл разыгрывающего защитника Деджонте Мюррэя — 25 очков, 12 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 94:90 (24:20, 21:24, 23:25, 26:21)

М: Я. Адетокунбо (30 + 12 подборов), Миддлтон (16 + 10 подборов), Холидэй (13).

Ч: Дерозан (35), Вучевич (19 + 11 подборов), Томас (11).

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 102:117 (26:24, 25:26, 23:29, 28:38)

С: Мюррэй (25 + 12 подборов + 10 передач), Уайт (17), Пелтль (15 + 11 подборов).

Б: Харден (37 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (24), Олдридж (16).