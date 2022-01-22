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Сегодня, 07:49

«Денвер» проиграл «Мемфису», «Юта» обыграла «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:122. В другой встрече «Юта» переиграла «Детройт» — 111:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Мемфис» — 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24)

Д: Бартон (27), Йокич (26 + 11 подборов + 12 передач), Моррис (17).

М: Морэнт (38), Мелтон (21), Джарен Джексон (20).

«Юта» — «Детройт» — 111:101 (27:26, 33:26, 27:30, 24:19)

Ю: Гобер (24 + 14 подборов), Кларксон (20), Богданович (23), Конли (19).

Д: Каннингем (25), Лайлс (16), Макгрудер (15), Бей (13).

БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Юта Джаз
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