«Денвер» проиграл «Мемфису», «Юта» обыграла «Детройт»

«Денвер» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:122. В другой встрече «Юта» переиграла «Детройт» — 111:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Мемфис» — 118:122 (28:37, 35:31, 29:30, 26:24)

Д: Бартон (27), Йокич (26 + 11 подборов + 12 передач), Моррис (17).

М: Морэнт (38), Мелтон (21), Джарен Джексон (20).

«Юта» — «Детройт» — 111:101 (27:26, 33:26, 27:30, 24:19)

Ю: Гобер (24 + 14 подборов), Кларксон (20), Богданович (23), Конли (19).

Д: Каннингем (25), Лайлс (16), Макгрудер (15), Бей (13).