«Атланта» обыграла «Майами», «Вашингтон» проиграл «Торонто»

«Атланта» выиграла у «Майами» (110:108) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Бостон» проиграл «Портленду» (105:109), «Торонто» на выезде обыграл «Вашингтон» (109:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Портленд» — 105:109 (25:30, 33:24, 24:29, 23:26)

Б: Тейтум (27 + 10 подборов), Браун (22), Уильямс (13).

П: Нуркич (29 + 17 подборов), Макколлум (24), Саймонс (21).

«Атланта» — «Майами» — 110:108 (31:30, 29:21, 28:23, 22:34)

А: Янг (28), Хертер (21), Коллинз (15), Хантер (13 + 10 подборов).

М: Адебайо (21), Робинсон (19), Струс (15).

«Вашингтон» — «Торонто» — 105:109 (30:20, 24:35, 23:36, 28:18)

В: Бил (25), Динуидди (17), Хатимура (11).

Т: Барнс (27), Ванвлит (21 + 12 передач), Сиакам (21).