«Милуоки» переиграл «Бруклин». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:99. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл: 43 очка и 14 подборов.

В других встречах «Торонто» выиграл у «Филадельфии» (119:109), «Нью-Йорк» в овертайме обыграл «Шарлотт» (134:131), «Чикаго» оказался сильнее «Индианы» (124:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Филадельфия» — 119:109 (35:27, 28:26, 26:26, 30:30)

Т: Трент (27), Сиакам (20 + 13 передач), Барнс (16 + 10 подборов), Ванвлит (15), Ануноби (15).

Ф: Макси (31), Эмбиид (31), Харден (18), Мелтон (12).

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 134:131 OT (32:30, 37:32, 29:28, 24:32, 12:9)

Н: Брансон (27 + 13 передач), Барретт (22), Рэндл (17), Фурнье (14).

Ш: Хэйворд (21), Убре (17), Вашингтон (17), Макдэниэлс (17), Маледон (15).

«Милуоки» — «Бруклин» — 110:99 (25:20, 18:35, 35:21, 32:23)

М: Я. Адетокунбо (43 + 14 подборов), Портис (20 + 11 подборов), Холидэй (15).

Б: Дюрант (33), Ирвинг (27), О'Нил (12).

«Чикаго» — «Индиана» — 124:109 (38:27, 38:30, 27:36, 21:16)

Ч: Лавин (28), Дерозан (17), Вучевич (14), Драгич (13), Досунму (12).

И: Хилд (24), Халибертон (18 + 11 передач), Смит (15), Матурин (15).

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 134:122 (39:28, 29:25, 34:41, 32:28)

М: Эдвардс (34), Науэлл (23), Таунс (21), Макдэниэлс (20).

С: Джонсон (27), Макдермотт (19), Бэйтс-Диоп (15), Джонс (13).