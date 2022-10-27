«Юта» обыграла «Хьюстон»

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«Юта» переиграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:101. «Джаз» одержали четвертую победу в пяти встречах на старте сезона. «Рокетс» потерпели четвертое поражение.

«Юта» занимает 2-е место в Восточной конференции. «Хьюстон» идет на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Хьюстон» — 109:101 (22:21, 39:28, 28:26, 20:26)

Ю: Маркканен (24), Кларксон (20), Бизли (14), Хортон-Такер (14), Конли (13).

Х: Портер (24), Грин (17), Гордон (16), Мэтьюз (11), Мартин (11 + 10 подборов).