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Сегодня, 06:11

«Милуоки» обыграл «Бостон». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:102.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 135:102 (41:23, 34:15, 36:32, 24:32)

М: Портис (28 + 12 подборов), Я. Адетокунбо (24 + 12 подборов), Лиллард (21), Бизли (16), Б. Лопес (15).

Б: Притчард (21), Хаузер (15), Бриссетт (13), Браун (10).

«Оклахома-Сити» — «Портленд» — 139:77 (36:24, 39:15, 43:17, 21:21)

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (21), Холмгрен (19), Гидди (13 + 10 подборов + 12 передач).

П: Саймонс (14), Хендерсон (13), Грант (9), Мюррэй (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
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