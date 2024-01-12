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«Кливленд» переиграл «Бруклин» в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 января. «Кливленд» — «Бруклин» — 111:102.
Фото Reuters

«Кливленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:102. Встреча прошла на «Аккор Арене» в Париже.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл оформил дабл-дабл с 45 очками и 12 подборами, став самым результативным игроком встречи.

«Кавальерс» одержали четвертую победу подряд и занимают 6-е место в Восточной конференции с результатом 22-15. «Бруклин» идет на 10-й строчке — 16-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Бруклин» — 111:102 (26:16, 28:18, 24:24, 33:44)

К: Митчелл (45 + 12 подборов), Леверт (21), Аллен (12 + 12 подборов), Окоро (12).

Б: Бриджес (26), Томас (26), Уокер (20), Клэкстон (13 + 12 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
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