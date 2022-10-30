«Милуоки» одержал пятую победу подряд, обыграв «Атланту»

«Милуоки Бакс» обыграл «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:115.

У «Бакс» самым результативным игроком встречи стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков, 17 подборов и 4 передач. В «Хоукс» лучшим по результативности стал разыгрывающий Трей Ян, набравший 42 очка и совершивший 6 подборов и 5 передач.

«Милуоки» одержал пятую победу подряд. Команда не проиграла ни одного матча на старте сезона и занимает первое место на Востоке.

В другом матче «Чикаго» уступил «Филадельфии» со счетом 109:114 и проиграл второй матч подряд.

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«Милуоки» — «Атланта» — 123:115 (32:30, 27:21, 32:33, 32:31)

30 октября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Чикаго» — «Филадельфия» — 109:114 (22:37, 34:27, 31:26, 22:24)

30 октября. Чикаго. «United Center».