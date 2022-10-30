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Сегодня, 06:20

Дабл-дабл Карри не помог «Голден Стэйт» обыграть «Шарлотт»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Голден Стэйт» проиграл «Шарлотт» в овертайме со счетом 113:120 в матче регулярного чемпионата НБА.

Разыгрывающий Стефен Карри стал самым результативным игроком «Голден Стэйт», оформив дабл-дабл с 33 очками и 11 подборами при шести передачах. В составе «Шарлотт» форвард Пи Джей Вашингтон набрал 31 очко и сделал семь подборов.

В другом матче «Индиана» обыграла «Бруклин» со счетом 125:116.

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«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 120:113 ОТ (34:23, 28:27, 18:33, 27:24, 13:6)
30 октября. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Бруклин» — «Индиана» — 116:125 (26:26, 36:37, 28:29, 26:33)
30 октября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Индиана Пэйсерс
БК Шарлотт Хорнетс
Стефен Карри
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